В полную корзину новой системы здравоохранения обязательно будет включена также реабилитация, сообщил агентству ЛETA представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс.

Реабилитация, являющаяся неотъемлемой составной частью оплачиваемого государством здравоохранения, возможно, обеспечивается все еще в недостаточном объеме, но она, разумеется, будет включена в полную корзину услуг здравоохранения, заверил он.

Услуги здравоохранения, которые будут включены в основную и в полную корзину, все еще являются вопросом дискуссии, поэтому в результате переговоров их распределение может измениться, отметил Шнейдерс.

Министр здравоохранения Анда Чакша в четверг объявила, что предлагаются два варианта для ввода людей в новую систему здравоохранения.

Один вариант — это "бинарная система", простое отделение налогоплательщиков от тех, кто налоги не платит. Второй вариант — установить порог налогов, начиная с которого человек получает полную корзину услуг.

Чакша назвала вчерашнюю дискуссию конструктивной, хотя по-прежнему не ясно, какую сумму будут платить те жители, которые не вносят социальных взносов. "Вопрос в том, какого типа это будет платеж и для каких групп. Сначала нужно договориться о принципе", — сказала Чакша.