На этой неделе главный христианский праздник — Пасху — православные, католики и лютеране отмечают в один день. Еврейская община отмечает Песах. Портал Delfi публикует поздравления с праздником.

Пасхальное послание митрополита Рижского и всея Латвии Александра

"Снизшел еси в преисподняя земли и сокрушил еси вереи вечныя, седержащия связанныя, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл если от гроба" (6-я песнь Пасхального канона)

Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные отцы, благочестивые диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры — чада Церкви Христовой! В день Преславного Воскресения из мертвых Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа каждого из вас приветствую святым, вечным и жизнеутверждающим Пасхальным приветствием:

Христос Воскресе!

С неописуемым восторгом и радостью откликается наше верующее сердце на эти простые слова и из глубины души мы отвечаем: "Воистину Воскресе Христос!". Свет Воскресения Христова согревает наш мир, разгоняя мглу греха и неправды, озаряя каждую душу, даруя ей радость и любовь. "Праздником праздников" именует Церковь Пасху Господню. И действительно, Пасха — это торжество и утверждение нашей веры, торжество христианской надежды, утверждение всего самого доброго, светлого и святого.

Святитель Феофан Затворник о событиях Воскресения Христова пишет: "Страдания Господа и смерть так поразили святых апостолов, что очи ума их помутились, и они не стали видеть Господа, как Господа; скрылся свет, и они сидели во тьме горькой и томительной. Тьму эту разогнал свет воскресения Христова, — и они опять узрели Господа".

Возсияв однажды из гроба Христа Жизнодавца, Свет Воскресения и ныне озаряет души тех, кто открывает их для Бога, для евангельской вечной правды. Как мрачно должно быть в душе человека, если она закрыта для Христа. "Я свет миру, — говорит Господь, — кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме" (Ин. 8.12.). Церковь Христова возвещает миру о Христе, о Его добровольных страданиях за род человеческий, о Его распятии и, наконец, о Его победе — преславном Воскресении из Мертвых. Пусть Свет Христова Воскресения всегда озаряет наш путь, разгоняя мглу "мира сего", мрак неверия, сомнения и отчаяния. С нами Воскресший Христос, не дадим тьме владеть нашем сердцем, не будем блуждать во мраке! В Пасхальном свете Церковь призывает нас забыть все огорчения и обиды, примириться с ближними ради Воскресения Христова.

Преподобный Иустин (Попович) в слове на Пасху говорит: "Каждый человек есть твой вечный брат, твой безсмертный собрат. Берегись, чтобы не опечалить его! Будь внимателен к тому, что думаешь о нем, что говоришь о нем, как поступаешь в его отношении, чего желаешь ему. Ведь ты будешь жить с ним вместе в вечности". И святой апостол Павел учит: "Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам" (Евр. 10.24). "Радуйтесь!" — говорит Ангел женам-мироносицам. Пусть праздник Пасхи Христовой будет праздником светлой радости.

Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Воскресшего из мертвых, молитвы Пречистой Его Матери и всех святых, и мое Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь.

Поздравления председателя Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии о. Алексия Жилко

От чистого и радостного сердца поздравляю Вас с праздником

Воскресения Христова — Пасхи Господней!

Христосъ воскресе!

Прошли тысячелетия, отделяющие нас от тех исторических событий, описанных во святом Евангелии апостолами — учениками Господа — о Воскресении Христове. С радостью восприняли тогда первые христиане сию благую весть. Но и сегодня мы радуемся этому славному и спасительному событию. Мы воспеваем, восхваляем, величаем и прославляем Воскресшего Христа. Делимся своей радостью с членами с семьи, братьями по вере, поздравляем всех с великим праздником.

Iсус Христос воскрес самовластно, как имущий власть и силу Всемогущий Бог. Крестом, на котором Он был распят добровольно, бывая до конца послушным воле Отца, Он упразднил древнюю клятву. Ту клятву, которая тяготела над праотцом нашим Адамом, когда он в раю преступил заповедь, данную ему Богом. Погребением же Своим Он умертвил власть смерти, до того времени властвующую над человеческим родом. Второй Адам, Спаситель мира, освободил первого Адама от адовой тьмы и смерти.

Воскресением же Своим Iсус Христос просветил человеческий род сияющим светом Евангельского учения. И сие учение ведет верующих людей от жизни бренной на земле к жизни вечной в Небесном Царствии, где нет места ни страданию, ни печали. Как свидетельствует Священное Писание: "Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прошлое прошло". (Апок. 21, 4). Воздадим же от наших недостойных уст славу и честь Воскресшему Господу!

Желаю Вам встретить и провести сии святые пасхальные дни в укреплении веры, радости, бодрости духа! Желаю телесного здравия и душевного спасения! Желаю пребывать в молитве, благоденствии и жертвенной любви к своим ближним! Желаю Божьего благословения на все добрые дела и успехов во всех благих творческих замыслах и начинаниях!

Поздравление председателя Совета еврейских общин Латвии Аркадия Сухаренко с праздником Песах

Уважаемые друзья,

поздравляю Вас, Ваши семьи и близких с Песахом!

Это один из самых любимых и долгожданных праздников в еврейском календаре. В эти дни мы задумываемся над смыслом событий нашей древней истории, вспоминаем исход из Египта и вновь радуемся чудесному освобождению, свободе, победе над несправедливостью и рабством.

Этот праздник напоминает нам о ценности человеческой свободы и о том, что только свободные люди могут добиваться в жизни успеха и благополучия, с радостью отдаваться любимому делу и быть счастливыми со своими семьями.

История научила нас также, храня и защищая свою собственную свободу, уважительно относиться и к свободе других, понимать ответственность за них, уметь слышать и понимать ближнего, а при необходимости — поддержать и помочь ему. Всякий раз, когда эти принципы нарушались — даже ради пользы какого-то дела — за это всегда приходилось расплачиваться.

Поэтому хочу пожелать всем нам сохранять взаимопонимание и уважение друг к другу, укреплять наше единство, видеть наши совместные цели и сообща, в согласии и взаимной поддержке идти к ним! Уверен, что нет другого пути к счастью кроме как через уважение к каждой личности и к каждому народу.

В эти праздничные дни я желаю всем нам вновь ощутить себя счастливыми, свободными и сильными, едиными со своим народом. Будем также все вместе заботиться о слабых и поддерживать тех, кто в этом сегодня нуждается.

Счастья, здоровья и любви Вам и Вашим близким!

Мира и процветания Вашим домам!