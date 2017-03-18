Молодой человек Джалло Абдула из Гамбии получил вид на жительство в Латвии сроком на пять лет, сообщила передача TV3 ziņas.

Джалло Абдула получил ВНЖ незадолго до того, как ему исполнилось 18 лет. Управление по делам гражданства и миграции (УГДМ) выдало ему ВНЖ на основании того, что Джалло учится в восьмом классе. Как поясняет TV3 ziņas, этого удалось добиться благодаря приемной семье и юристам-добровольцам, которые добивались, чтобы гамбиец остался в Латвии.

"Я чувствую себя хорошо. У меня есть семья, счастье и согласие. Если бы у всех в мире была семья, то мир бы был хорошим местом", - сказал Джалло, который уже освоил латышский язык.

Ранее УДГМ отказало африканцу в статусе беженца, поскольку в УДГМ считали, что он прибыл в Латвию по экономическим мотивам. Тогда управление решило, что после достижения совершеннолетия, то есть в марте нынешнего года, Джалло придется покинуть Латвию.

Молодой человек прибыл в Латвию два года назад, чтобы играть в футбольном клубе Metta/Latvijas Universitāte. Команда отказалась от услуг Джалло, поскольку его уровень оказался недостаточным. Джалло не захотел покидать Латвию, но пропал из поля зрения клуба. С тех пор он смог найти приемную семью и стал учиться в школе.