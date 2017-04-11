Исследование охватывает более 700 образовательных учреждений, в которых учатся около 200 000 детей, и учитывает также мобильность школьников, то есть их путь в школу. В нем подчеркивается, что Латвия тратит на образование в полтора раза больше, чем в среднем по ЕС.

Исследование будет полностью будет закончено осенью, после получения данных о числе школьников в новом учебном году. Его результаты послужат основой для переговоров с самоуправлениями об упорядочении сети школ, которая должна отвечать демографической и экономической ситуации, а также тенденциям миграции. Затраты на исследование составят около 100 000 евро.

Некачественные школы Латвии не нужны

Нынешняя сеть средних школ очень далека от оптимальной, причем не только на селе, но и в городах, подчеркнул Шадурскис. "В публичном пространстве укоренился стереотип о закрытии школ. Тут речь о закрытии школ не идет — это будет преимущественно изменение уровня образования (со средней школы на основную или с основной на начальную)", — заверил министр.

По его словам, исследование показало, что выбор школы определяется отнюдь не ее близким местом расположения, а качеством образования. Многие средние школы в смысле качества никоим образом недопустимы в современном обществе, уверен он.

Авторы исследования ввели индекс сдачи обязательных централизованных экзаменов, подсчитываемый делением суммарной оценки трех обязательных экзаменов на число школьников, зарегистрированных в 12-м классе на 1 сентября соответствующего года. Если этот индекс ниже 30%, можно считать, что школьники не получили образование необходимого качества, пояснил Шадурскис.

Министр назвал самоуправления, где в результате упорядочения сети школ улучшилось также качество образования — Смилтене, Бауска и Плявиняс.

Если упорядочить сеть школ, добавятся деньги на медицину и дороги

На содержание полупустых школ уходят средства налогоплательщиков, которые могли бы пойти на здравоохранение, дороги и другие важные цели, подчеркивает экономгеограф. Поэтому в Латвии нужно создать оптимальную сеть школ, обеспечивающих высокое качество образования.

Турлайс также обращает внимание на то, что из-за низких зарплат школы покидают талантливые педагоги, а найти новых будет все труднее. К тому же школам не хватает денег на современное оборудование для учебного процесса.

При этом Турлайс отметил, что самым большим сюрпризом для исследователей стало то, что школы со слабым качеством образования есть и в Риге. "У средних школ в микрорайонах Риги очень слабое качество образования", — сказал эксперт.

В то же время некачественное образование в школах приводит к снижению уровня знаний выпускников и ослабляет их конкурентоспособность при поступлении в вузы и на рынке труда. А это приводит к дефициту квалифицированной рабочей силы в государстве, угрожая его развитию.

С презентацией "Создание модели оптимальной сети школ в Латвии" можно ознакомиться здесь.