"Я был в архивах спецслужб многих стран: ЦРУ США, ФСБ России, разведки Германии, Службы безопасности Украины — везде есть возможность взять доступные исследователям документы и изучить их в читальном зале. Но в латвийском Бюро по защите Сатверсме такой возможности нет, они все время находят какие-то отговорки", — заявил Линард Муциньш.

Именно поэтому исследователь был вынужден искать документы, проливающие свет на события в странах Балтии 1939-40-х годов, а также в позднее время, в Киеве. В России, по словам Муциньша, доступа к определенным документам нет, поскольку это вопрос пропагандистский — нужно придерживаться линии, что оккупации стран Балтии не было. Но Украина придерживается политики максимальной открытости в этих вопросах.

"Можно сказать, в Киеве я нашел подтверждение тому, что оккупация стран Балтии была. Там есть документы о том, как Советским Союзом производилась подготовка к вторжению в Польшу в 1939 году, когда за некоторое время до операции военные округа переименовывались во фронты. Также было и перед нападением на Финляндию, и захватом стран Балтии", — рассказывает юрист.

Линард Муциньш считает, что Латвии следовало бы рассекретить имеющиеся архивы КГБ СССР.

"Раньше я сомневался, но сейчас вижу, что на Украине это сделали, и ничего страшного не произошло. Нам тоже следует открыть архивы. Хотя приятного там будет мало — там же будут имена латышей, правых националистов", — уверен Линард Муциньш.