Сегодня, отмечает комиссар по правам человека, 47 государств мира в той или иной форме юридически признают союзы однополых партнеров. Более половины из них — 27 стран — являются членами Совета Европы. Первой в мире регистрировать однополые "союзы" в 1989 году стала Дания, а Нидерланды в 2001-м впервые дали гомосексуалистам возможность заключать полноценные браки, отмечает Муйжниекс.

"Наиболее сильные разногласия, видимо, концентрируются вокруг самого понятия "брак", однако аргументы против признания однополых пар зачастую вскрывают глубоко укоренившуюся гомофобию и дискриминацию в отношении геев и лесбиянок. Многие государства, являющиеся членами Совета Европы, по прежнему не обеспечивают таким парам вообще никакой юридической возможности оформления отношений — что приводит к значительным негативным последствиям для этих людей и их близких", — отмечает комиссар по правам человека. (Всего таких государств 20, и из трех стран Балтии только Эстония признает и регистрирует однополые "гражданские союзы", заключаемые на основании "договора о сожительстве". Конституции Латвии и Литвы прямо оговаривают, что в брак могут вступать только разнополые партнеры.

Ссылаясь на ряд рекомендаций Совета Европы, а также на несколько прецедентных вердиктов Европейского суда по правам человека, Мужниекс формулирует свою собственную пошаговую "дорожную карту" — делая специальную оговорку: речь пойдет исключительно о гражданских, а не церковых, брачных союзах. Тем не менее, именно институт брака наиболее полным образом уравнивает права одно- и разнополых пар, отмечает комиссар.

Ранее лидер парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян Август Бригманис заявил насчет грядущего закона о партнерских отношениях следующее: "Не то чтобы наше объединение (Союз "зеленых" и крестьян) было гомофобским или отрицающим. Касательно таких трактовок сексуального характера — мы готовы дискутировать, но лишь до известных границ".