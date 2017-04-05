Латвийское общество проявляет большой интерес к событиям на Украине и поддерживает украинский народ, указала спикер, сообщили агентству LETA в парламентской пресс-службе.

"Латвия неизменно поддерживает выбранный Украиной путь евроинтеграции. Латвийский парламент тоже всегда твердо выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины", — подчеркнула Мурниеце.

Порошенко поблагодарил Латвию за сильную политическую и практическую поддержку в процессе реформ, отметив личный вклад спикера Сейма в поддержку реабилитации в Латвии украинских детей, пострадавших в результате военных действий на Украине.

Стороны выразили опасения по поводу предстоящих осенью этого года в Беларуси военных учений "Запад-2017" и подчеркнули значение стратегической коммуникации в противодействии кремлевское пропаганде.