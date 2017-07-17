Как сообщило Министерство обороны Литвы, 11 июля истребители НАТО поднялись в воздух для опознания и сопровождения российских самолетов Ту-134 и Су-27, летевших над Балтийским морем из Калининградской области на континентальную территорию России.

Транспортный самолет Ту-134 летел с выключенным транспондером, но согласно летному плану и поддерживал связь с региональными диспетчерами. Су-27 следовал с выключенным транспондером, без летного плана, не поддерживал связь с региональными диспетчерами.

Миссия патрулирования воздушного пространства стран Балтии осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.