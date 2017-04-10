На многих автодорогах проводятся дорожно-ремонтные работы, поэтому водителям необходимо считаться с ограничениями в движении, сообщили в Latvijas valsts ceļi.

В понедельник, 10 апреля, возобновляются строительные работы на региональном шоссе Кекава-Скайсткалне на участке от Барбеле до границы Литвы. Движение на этом участке регулируется светофорами. Валкское самоуправление сегодня начинает ремонтные работы на участке Валмиерского шоссе в Валке, где водителям необходимо считаться с дополнительными 20 минутами в пути.

Существенные ограничения введены на Вентспилсском шоссе, где строительные работы ведутся на трех участках - в Бабитском крае, в Юрмале на мосту через Лиелупе и за ним, а также на протяженном участке в Тукумсском крае. Движение на этих участках регулируется светофорами, введены ограничения скорости. При интенсивном транспортном потоке возможны заторы, также водителям нужно считаться с тем, что для движения по этим участкам потребуется дополнительное время.

Ремонтные работы проводятся также на автодороге Резекне-Даугавпилс на 12-километровом участке от Даугавпилса до Медуми, где движение регулируется светофорами. Для проезда по этому участку требуется примерно час.

Существенные ограничения из-за ремонта введены на автодороге Резекне-Лудза, на мосту через Тирзу, на трассе Смилтене-Велена-Гулбене, на путепроводе возле Плявиняс на Даугавпилсском шоссе и на дороге к Рижской ГЭС со стороны Саласпилса.