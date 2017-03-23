Большинство латвийских школьников, их родителей и учителей в повседневной жизни слишком мало двигаются и преимущественно не достигают минимального уровня дневной физической активности, установленного ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения).

Такие результаты получены в ходе эксперимента по изучению физической активности, проведенного в рамках проекта Латвийского Олимпийского комитета (ЛОК) "Весь класс занимается спортом" и организованного в сотрудничестве с LMT.

Во время эксперимента было установлено, что современные технологии могут побудить молодое поколение вести более подвижный образ жизни и существенно улучшить свои ежедневные показатели.

Во время экспериментального проекта "Весь класс занимается спортом" в течение трех месяцев с помощью смарт-браслетов Garmin фиксировалась частота пульса школьников, их родителей и учителей, а также количество пройденных шагов, этажей, минут физической активности и часов сна.

Согласно рекомендациям ВОЗ, для того, чтобы человек был здоров, а его иммунитет — крепок, в день нужно проходить 10 000 шагов или 7 километров, а также минимум час уделять физическим упражнениям средней интенсивности.

По результатам эксперимента, латвийские школьники ежедневно проходят 8450 шагов, что меньше, чем рекомендует ВОЗ, а учителя и родители еще менее подвижны, проходя лишь три четверти желательного количества шагов в день.

Похожая ситуация наблюдается и при оценке интенсивности физической активности — школьники активно двигались в среднем 53 минуты в день, а взрослые — 26 минут. Кроме того, у детей уровень физической активности значительно снижается по выходным.

В ходе эксперимента выяснилось, что по мере взросления детей стремительно уменьшается и количество шагов, пройденных ими в день, и количество минут, посвященных физической активности. Например, школьники 3-5-х классов, участвовавшие в эксперименте, ежедневно не только выполняли рекомендации ВОЗ по объему физической активности, но и перевыполняли их; в свою очередь, школьники более старших классов были значительно менее подвижны и уровень их активности, как и у взрослых, был ниже желательного.

Во время эксперимента обнаружился и такой интересный факт: смарт-браслеты побудили к большей активности школьников 3-5-х классов, не участвовавших в проекте и у которых в школе каждую неделю были лишь два урока физкультуры. После сравнения результатов с показателями школьников, участвующих в проекте, был сделан вывод, что эти дети во время эксперимента были так же активны, как и участники "Весь класс занимается спортом", у которых занятия физкультурой проходили 5 раз в неделю.

"Современные технологии за пару десятилетий изменили привычный уклад жизни человека. Теперь с помощью смарт-устройств можно делать покупки, работать, учиться и развлекаться. Активнее всего этими возможностями пользуется молодое поколение. Радует, что большой интерес детей к технологиям служит и действенным побуждением к здоровому образу жизни", — оценивает результаты эксперимента президент LMT Юрис Бинде.

"Я доволен, что проект "Весь класс занимается спортом" разросся и его поддержали участвующие в проекте дети, родители, педагоги и руководители самоуправлений, а также генеральный спонсор ЛОК", — отмечает автор идеи проекта Жорж Тикмерс.

"Современные технологии делают повседневную физическую активность более увлекательной и интересной. Проведенный эксперимент доказал, что технологии создают в классе и в семье атмосферу соревнований, в которых участвуют дети и родители, вместе получая дополнительную мотивацию заниматься спортом", — добавил Тикмерс.

Во время заключительного мероприятия эксперимента по изучению физической активности, участники познакомились с результатами эксперимента, а самые активные из них получили символические кубки, которые вручали призеры Олимпиад — волейболист Мартиньш Плявиншь и легкоатлетка Инета Радевича.

Инициатива ЛОК "Весь класс занимается спортом" проводится уже третий год и привлекла почти три тысячи участников из 103 школ. В рамках эксперимента смарт-браслеты Garmin носили 30 воспитанников 3-х, 5-х, 9-х и 12-х классов Елгавской 4-й средней школы, а также 10 родителей школьников и 10 учителей.

Во время эксперимента смарт-браслеты фиксировали количество пройденных участниками шагов, этажей, минут физической активности, а также частоту пульса. За время эксперимента его участники совместно прошли 4 960 445 шагов (3779 км), 8033 этажей и занимались спортом 35 885 минут, что равно времени, за которое можно пробежать 136 марафонов.

Эксперимент длился три месяца и данные проанализированы в обобщенном виде.