Плана, как компенсировать благотворительным организациям уменьшение пожертвований, тоже нет. Организации общественной пользы уверены, что уменьшение налоговых льгот для жертвователей не станет достаточной мотивацией для того, чтобы заниматься филантропией. Это существенно повлияет и на работу благотворительных организаций.
Так, руководитель Ziedot.lv" Рута Диманта считает, что они больше не смогут оказывать помощь в прежнем объеме. Культура благотворительности в Латвии еще только формируется, и такие стимулы как налоговые льготы в размере до 85% от суммы пожертвований были для предпринимателей самой сильной мотивацией для филантропии.