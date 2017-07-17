В результате налоговой реформы пожертвования могут сократиться в пять раз. Правительство признает, что это эксперимент, поскольку не может прогнозировать действия предпринимателей, пишет газета Diena.

Плана, как компенсировать благотворительным организациям уменьшение пожертвований, тоже нет. Организации общественной пользы уверены, что уменьшение налоговых льгот для жертвователей не станет достаточной мотивацией для того, чтобы заниматься филантропией. Это существенно повлияет и на работу благотворительных организаций.

Так, руководитель Ziedot.lv" Рута Диманта считает, что они больше не смогут оказывать помощь в прежнем объеме. Культура благотворительности в Латвии еще только формируется, и такие стимулы как налоговые льготы в размере до 85% от суммы пожертвований были для предпринимателей самой сильной мотивацией для филантропии.