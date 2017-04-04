Во вторник, 4 апреля, правительство назначило нового директора Госканцелярии: с 7 апреля этот пост будет занимать нынешний заместитель госсекретаря МВД Янис Цитковскис.

В решении Кабинета министров говорится, что образование, профессиональная квалификация, знания и опыт Цитковскиса отвечают требованиям, включенным в описание должности директора Госканцелярии.

Цитковскис окончил юридический факультет Латвийского университета, получил степень магистра в области права, а также степень магистра в области инженерных наук в сфере транспорта и связи, получив образование в Рижском техническом университете. Цитковскис имеет большой опыт работы в системе госуправления.

В своем письме премьер-министру Цитковскис пишет, что согласен занять пост директора Госканцелярии с 7 апреля 2017 года. Как сообщалось, по просьбе партии "Единство" коалиция на неделю отложила назначение нового директора Госканцелярии, пишет агентство LETA.

Мартиньш Криевиньш не исполняет обязанности директора Госканцелярии с 21 марта. Он ушел по обоюдному согласию сторон по предложению премьер-министра Мариса Кучинскиса, сообщила газета Diena, ссылаясь на высказывания Криевиньша.

До назначения нового главы Госканцелярии его обязанности исполняет заместитель директора, глава юридического департамента Инесе Гайлите.