На этой неделе Латвию посетила делегация Торгово-промышленной палаты РФ. В Риге гостей принимали Нил Ушаков, а также министры экономики и земледелия Латвии. В рамках визита был показан фильм об аннексии Крыма. Как отмечает программа Nekā personīga, ему аплодировали экс-президент Латвии Андрис Берзиньш, а также ректор Латвийского университета Индрикис Муйжниекс.

Торгово-промышленная палата РФ — одна из старейших российских организаций, объединяющая предпринимателей. Она тесно связана в государственной властью, обычно ею руководят влиятельные политики. Долгое время во главе этой организации стоял известный политик Евгений Примаков.

После того, как он ушел на пенсию, место занял его заместитель — Сергей Катырин — бывший комсомольский функционер. На данный момент он является и членом Экономического совета при президенте РФ Владимире Путине.

В руководство российской ТПП таже входит и генерал Владимир Страшко — бывший заместитель главы МВД РФ, также занимавший руководящие посты и в других влиятельных структурах. Страшко также входит в одну из правительственных комиссий .

Как отмечает программа, и Страшко, и Катырин на этой неделе возглавили делегацию ТПП РФ в Ригу, однако этот визит проходил не по инициативе латвийской стороны. Накануне их приезда латвийским экспортерам в России еще больше перекрыли кислород: Россельхознадзор исключил из списка экспортеров 21 латвийское предприятие. Однако Катырин приехал с хорошими новостями о том, что найдено решение, как сделать так, чтобы латвийскому бизнесу в России было бы комфортно.

На публичное мероприятие в Латвийский университет был приглашен бывший глава Латвийской торгово-промышленной палаты и экс-президент Латвии Андрис Берзиньш. По данным Nekā personīga, российская делегация демонстрировала собравшимся фильм памяти Евгения Примакова, в котором прославлялась аннексия Крыма. И ректор ЛУ Муйжниекс, и бывший глава государства, отмечают журналисты, встретили фильм аплодисментами.

Что же касается других деталей визита, то известно, что мэр Риги Нил Ушаков провел переговоры о сотрудничестве с Татарстаном. В апреле будет подписан договор о сотрудничестве между Ригой и Казанью, в рамках которого предусматриваются российские инвестиции, в том числе и поддержка нового порта.

Интересна реакция членов Кабинета министров Латвии на встречу с российскими бизнесменами. Например, министр экономики Латвии Арвилс Ашераденс сначала хотел скрыть факт своих встреч с предпринимателями из России, а его коллега — министр земледелия Янис Дуклавс — напротив, гордится новыми связями с Россией.

Политолог Андрис Кудорс некоторое время назад уже говорил о том, что Россия заинтересована в отмене санкций и будет влиять на этот процесс в западной Европе, используя надежды стран Балтии на отмену. Также и экс-президент Латвии Андрис Берзиньш понимает, что делегация Торгово-промышленной палаты РФ, возможно, выполняла поручение руководства России.