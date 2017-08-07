Ранее премьер заявил, что представители коалиции должны договориться о приемлемом для всех руководителе комиссии.

В понедельник 7 августа Кучинскис отметил, что браться за смену руководителя комиссии было бы целесообразно, если бы было достигнуто соответствующее соглашение.

Представляющий национальное объединение министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс считает необходимым продолжать дискуссии о приемлемом для коалиции претенденте на должность председателя комиссии.

Зампредседателя "Единства" Эдвард Смилтенс тоже считает необходимым решить ситуацию, так как избрание председателем комиссии Ингуны Судрабы заставляет усомниться в ожидаемом результате и объективности работы комиссии.

Председатель правления Союза "зеленых" и крестьян Арманд Краузе сказал агентству LETA, что он лично считает, что коалиция могла бы договориться о председателе комиссии, если бы национальное объединение решило делегировать на эту должность спикера Сейма Инару Мурниеце.

Если бы Мурниеце согласилась занять эту должность, вопрос о подходящем кандидате на нее, который обеспечил бы объективный процесс расследования, был бы решен, считает Краузе, подчеркивая, что это его личное мнение.

Как сообщалось, 27 июля Сейм утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис. Председателем комиссии была избрана Ингуна Судраба.

Прослушанные в гостинице "Rīdzene" переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в "деле олигархов", которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.