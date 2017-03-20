Новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов провел в Риге встречи с парламентскими фракциями Союза "зеленых" и крестьян и "Согласия", однако до сих пор не пытался договориться о встрече с Национальным объединением и "Единством". Об этом агентству LETA рассказали представители двух последних партий Райвис Дзинтарс и Солвита Аболтиня.

Дзинтарс, в свою очередь, отметил, что лично он "с российским послом готов говорить только тогда, когда Россия прекратит оккупацию Крыма".

Ранее встречу с Лукьяновым провел глава парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис. Политик описал эту беседу как "простой разговор", в ходе которого обсуждались "человеческие вопросы", а не острые политические темы.

Бригманис отметил, что Лукьянов поделился с ним своим видением того, как развивается мир и какова роль США в происходящих процессах. Обсудили они и допинговый скандал с участием российских спортсменов. При этом о происходящем на Украине дипломат и политик решили не говорить, так как, пояснил Бригманис, "ничего нового все равно сказано не было бы" — известно, что у Латвии и России разные точки зрения по даному вопросу.

Также Лукьянов посетил фракцию "Согласия" с ознакомительным визитом. Говоря о том, почему первой стала встреча с "Согласием", глава фракции Янис Урбанович напомнил, что эта партия больше всего представлена в Сейме.