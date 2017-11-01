С 17 по 20 ноября после масштабных работ по восстановлению Дворец культуры ВЭФ откроет свои двери, чтобы все желающие могли осмотреть отремонтированное здание и принять участие в праздничной программе мероприятий.

Как сообщили Delfi в Рижской думе, запланированы концерты, выставки, экскурсии, кинопоказы и выступления коллективов Дворца культуры ВЭФ. Все это позволит посетителям осмотреть новые помещения, оценить модернизированную акустику концертного зала, а также познакомиться с историей и процессом восстановления здания.

Сообщается, что в ходе реконструкции дворца значительно улучшена функциональность помещений за счет перепланировки, модернизированы акустика и оснащение, оборудована современная студия звукозаписи и модернизирован музей.

Вечером 17 ноября в рамках фестиваля "Рига сияет" первым освещение зажжется на фасаде Дворца культуры ВЭФ, а 18 ноября в 15.00 в Большом зале дворца культуры всех желающих приглашают на концерт "Латвия — твоя и моя", посвященный 99-летней годовщине со дня провозглашения Латвийской республики. На концерте выступят оперный симфонический оркестр под управлением дирижера Нормундса Вайциса, солисты Янис Апейнис, Раймондс Браманис, Сонора Вайце, Илона Багеле, Даумантс Калниньш и Интарс Бусулис.

19 ноября в 19.00 оркестр "Рига", группа Framest, актеры и солисты Дита Луриня-Эглиена, Илона Багеле, Даумантс Калниньш, Мартиньш Бруверис и Эгилс Мелбардис в Большом зале дадут концерт "Я хочу твою фотографию" („Es gribu Tavu foto").

20 ноября в 14.00 в Большом зале на концерте "На качелях" („Šūpolēs") выступят детские коллективы Дворца культуры ВЭФ „Momo", „Poppy", „Jaunība", „Zelta sietiņš" и „Ritms". В свою очередь в 18.00 на концерте "И снова дома" („Atkal mājās") выступят танцевальные коллективы, которые когда-то зародились в ансамбле народного танца Дворца культуры ВЭФ „Rotaļa".

Вход на все мероприятия бесплатный. На концерт "Латвия — твоя и моя" бесплатные пригласительные можно получить, начиная с 8 ноября в Доме конгрессов (ул. Кр. Валдемара, 5) с 10.00 до 18.00.

На концерт "Я хочу твою фотографию" вход тоже по бесплатным пригласительным, которые с 13-го по 16 ноября можно получить на бульв. Кронвальда, 8 с 12.00 до 14.00.