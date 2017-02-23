Из договора можно узнать о том, кто будет иметь доступ к определенным объектам и территориям, как разместят военную технику, каким образом военнослужащие США будут въезжать и выезжать из Латвии, а также проходить таможенные процедуры. В договоре четко прописаны пункты о безопасности, защите окружающей среды, уголовной юрисдикции, ввозе и вывозе вещей для официальных нужд и личного пользования, о военных почтовых отделениях, о процессе обмена валюты, о коммунальных платежах, об освобождении от уплаты налогов и многое другое.

В посольстве США в Латвии порталу Delfi сообщили, что договор является типовым соглашением — похожие документы США подписали с более чем 100 странами во всем мире. Такие же договоры США заключают с Эстонией и Литвой, причем литовский Сейм уже ратифицировал документ в ускоренном порядке.

На сегодняшний день статус вооруженных сил США и других стран НАТО в Латвии определяет Договор Североатлантической организации (NATO SOFA), подписанный в 1951 году. Латвия присоединилась к нему в 2004 году. Согласно этому договору, страны могут заключать дополнительные двухсторонние соглашения, которые более подробно регулируют статус вооруженных сил, находящихся на территории страны пребывания. Договор о сотрудничестве между Латвией и США в сфере обороны существенно дополнит условия договора NATO SOFA.