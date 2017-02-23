Из договора можно узнать о том, кто будет иметь доступ к определенным объектам и территориям, как разместят военную технику, каким образом военнослужащие США будут въезжать и выезжать из Латвии, а также проходить таможенные процедуры. В договоре четко прописаны пункты о безопасности, защите окружающей среды, уголовной юрисдикции, ввозе и вывозе вещей для официальных нужд и личного пользования, о военных почтовых отделениях, о процессе обмена валюты, о коммунальных платежах, об освобождении от уплаты налогов и многое другое.
В посольстве США в Латвии порталу Delfi сообщили, что договор является типовым соглашением — похожие документы США подписали с более чем 100 странами во всем мире. Такие же договоры США заключают с Эстонией и Литвой, причем литовский Сейм уже ратифицировал документ в ускоренном порядке.
На сегодняшний день статус вооруженных сил США и других стран НАТО в Латвии определяет Договор Североатлантической организации (NATO SOFA), подписанный в 1951 году. Латвия присоединилась к нему в 2004 году. Согласно этому договору, страны могут заключать дополнительные двухсторонние соглашения, которые более подробно регулируют статус вооруженных сил, находящихся на территории страны пребывания. Договор о сотрудничестве между Латвией и США в сфере обороны существенно дополнит условия договора NATO SOFA.
- 1. Доступ к определенным объектам и территориям
- 2. Техника, оборудование, боеприпасы: доступ всегда и везде
- 3. Право на собственность: здания остаются латвийскими
- 4. Безопасность: Латвия обязуется защищать силы США
- 5. Въезд и выезд из Латвии: без паспорта и визы
- 6. Транспорт: латвийские номера для частных машин
- 7. Движение транспорта: без пошлин и проверок
- 8. Уголовная юрисдикция: судить будут суды США
- 9. Лишение свободы: может ли Латвия арестовать американского военного?
- 10. Налоги: без НДС, дорожного налога и других сборов
- 11. Таможня: должна быть максимально быстрой
- 12. Кафе, магазины и почта: США могут открывать "военторги"