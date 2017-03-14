"Международный пакт о гражданских и политических правах ООН и Конвенция о правах ребенка ООН признают право каждого ребенка на гражданство, поэтому вызывает тревогу то обстоятельство, что в Латвии по-прежнему продолжают рождаться дети со статусом негражданина", — подчеркнул во время разговора Янсонс.

Выслушав предоставленную омбудсменом информацию о недостаточном понимании статуса негражданина, президент подчеркнул, что ответственным учреждениям необходимо в международной среде активнее разъяснять сущность этот статуса и проистекающие из него права.

Также президент заявил, что государство и местные власти должны больше поддерживать семьи. "Государство и самоуправления должны обеспечить семьям необходимую поддержку, чтобы без исключения каждый ребенок мог расти в семье. Детские дома должны остаться в прошлом", — подчеркнул Вейонис.