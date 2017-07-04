Онколог: от рака умирает каждый второй мужчина и каждая третья женщина

В Латвии на данный момент живет 80 000 с диагнозом "рак" — каждый 25-й. Подавляющее большинство из них лечат "напалмом" — хирургия, химиотерапия и облучение. Онкотерапия прогрессирует, но пока ее уровень развития — на младенческой стадии. Так считает латвийский хирург-онколог Петерис Ложа, который выступил в качестве эксперта на "Вводной дискуссии про рак и его лечение" на фестивале общения Lampa в Цесисе.

Петерис Ложа специализируется на раке груди и некоторых других видах онкологических заболеваний — одно время он учился и работал в Англии, но вернулся в Латвию, где работы для онколога его направленности — невпроворот. "По статистике каждая восьмая женщина заболевает раком молочной железы, — "порадовал" собравшуюся в палатке аудиторию Петерис Ложа. — Общая статистика по онкозаболеваниям звучит еще суровее: по данным Всемирной организации здравоохранения, от рака умирает каждый второй мужчина и каждая третья женщина. То есть, вполне вероятно, что каждый второй из нас за время жизни столкнется с онкологией".

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Врач вкратце объяснил аудитории, что рак — это вовсе не одно конкретное заболевание: "Раком называют новообразование, клетки которого начинают размножаться, не поддаваясь регуляции организмом. В перспективе эти клетки попадают в лимфу и кровь, которая разносит их по организму, а если клетки они где-то задержались, так образуются метастазы… Чтобы брать верх над иммунитетом, эти клетки "прячутся", меняя свою генетическую информацию, набирая силу. Надо понимать, что рак — это не одна болезнь, а один принцип, как развивается заболевание, у которого много разных причин и форм". В связи с этим врач призвал не верить в периодически возникающие слухи об изобретении одной чудо-таблетки или чудо-метолы лечения рака: если кому-то какое-то лекарство помогло, это не значит, что он поможет всем остальным, даже если ситуация кажется схожей.

"По большому счету, на данный момент, никто не знает, как происходит этот разлад иммунной системы, которая перестает регулировать деление клеток, — признался доктор Ложа. — Наука выявила много генов, которые связаны с тем или иным видом рака, но как происходит их активизация — не ясно. В этом смысле мы — на младенческом уровне. Когда я встречаюсь с пациентом, мы пытаемся понять, к какой подгруппе относится его новообразование, чтобы точнее подобрать лечение, но чаще всего лекарств, которые решают конкретно эту проблему, нет. Приходится назначать "тяжелую артиллерию" — химиотерапию и облучение — которые убивают все, больные и здоровые, клетки. Но по статистике шансов прожить дольше с таким лечением все же больше, чем без него".

Петерис регулярно посещает международные конгрессы, на которых рассказывают о новых и новых видах таргетных лекарств, которые позволяют контролировать конкретный тип мутации клеток или убивает лишь конкретные онкоклетки. Например, при HER2-позитивном раке молочной железы (это 10% от всех случаев) последнее время успешно применяют "герцептин". Правда, в Латвии он оплачивается государством лишь если рак распространился хотя бы до лимфоузлов, а на более ранних стадиях — нет… А стоимость таких таргетных медикаментов измеряется в тысячах.

Уже сейчас во многих странах предлагаются генетические тесты на большое число мутаций генов, которые теоретически могут быть предвестниками онкозаболеваний. Тест на 20 генов стоит около 400 евро, на 200 — около 2000. "Вопрос в том, что потом с этой информацией делать? Например, один из самых известных "слабых" генов — BRCA, он встречается у 5% заболевших раком груди. Его мутация увеличивает вероятность возникновения рака молочной железы или яичников до 50 лет — до 50%, а с возрастом риск только растет. И эта мутация передается через гены". По словам онколога, именно этот ген заставил Анжелину Джоли расстаться с молочной железой и яичниками в профилактических целях, что было вполне разумным шагом с ее стороны — теперь ее шансы заболеть этим видом рака ничтожны.

По словам Ложи, среди самых известных групп риска на онкологию — курильщики и люди с лишним весом. В сигаретах, помимо никотина, содержится около 50 видов токсинов, которые рушат генетическую информацию. Увы, зачастую люди пренебрегают такими очевидными фактами. Еще одна популярная небрежность — нежелание вовремя проводить диагностику, даже если она оплачена государством. Между тем, вероятность излечения рака груди напрямую зависит от стадии заболевания.

"Рекомендую женщинам до 50 раз с год делать безопасную ультрасоноскопию (при плотной ткани груди она эффективнее рентгена), а после 50 — более детальную маммографию. Да рентген воздействует на гены, но в данном случае доза минимальна, а если сравнивать риски — не ходить на проверку гораздо опаснее".

Участники дискуссии поинтересовались: если предположить, что рак будет каким-то образом побежден, как таковой, до скольки лет тогда будут доживать люди? По версии Петериса Ложи — до 150. "И тут встанут новые вопросы, что государства будут делать с таким количеством пожилых людей и с чего платить им пенсии?" — признался доктор.

Фестиваль общения LAMPA проводится в Цесисе уже в третий раз. В этом году в рамках мероприятия провели более 200 дискуссий экспертов и публики по самым разным актуальным темам — от реэмиграции и будущего Латвии до пиратства и гомеопатии. Участие — бесплатно. Фестиваль организуется при финансовой поддержке Фонда открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Британского Совета, Фонда Бориса и Инары Тетеревых, самоуправления Цесисского края, Фонда Конрада Аденауэра, компании Enefit, представительства Европейской Комиссии и посольства США в Латвии.

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