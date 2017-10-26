Запрос подписали депутаты Юрис Вилюмс (ЛОР), Ивар Бриверс (ЛОР), Силвия Шимфа (NSL), Арвид Платнерс (NSL), Варис Круминьш (ЛОР), Рихард Мелгайлис (ЛОР), Айвар Мейя (ЛОР), Артус Кайминьш (KPV LV), Эдвард Смилтенс и Мартиньш Шицс.

Депутаты просят правительство до декабря 2017 года разработать порядок, предусматривающий для Латгале статус особо поддерживаемого региона с целью снизить уровень безработицы в регионе до 10% и содействовать занятости. Одна из мер должна предусматривать повышение необлагаемого минимума ПНН до 430 евро.

Крупнейшие производственные предприятия Латгале работают с убытками или минимальной прибылью. Повышение минимальной зарплаты приведет к росту издержек на рабочую силу на 13%, что непосильно для латгальских предпринимателей, считают депутаты.