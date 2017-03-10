Депутаты "Единства" и Нацобъединения потребовали включить в повестку заседания РД 14 марта вопрос об освобождении от должности председателя правления Rīgas satiksme Леона Бемхена и остальных членов правления.

По их мнению, о некомпетентности руководства предприятия свидетельствует и тот факт, что несмотря на регулярные дотации из городского бюджета, достигающие почти двух третей доходов Rīgas satiksme, предприятие традиционно завершает финансовый год с убытками.

Они также требуют, чтобы министерство оценило ответственность мэра Риги Нила Ушакова как держателя долей капитала Rīgas satiksme за наложенный на предприятие штраф, потому что считают недопустимым, чтобы штраф пришлось погашать рижским налогоплательщикам.

Как сообщалось, 27 февраля СК решил оштрафовать Rīgas satiksme на 2,1 млн евро и Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) на 88 000 евро за ограничение конкуренции соглашением о том, что плата за проезд RMS не должна быть ниже тарифа Rīgas satiksme. "Rīgas satiksme и RMS, реализуя это соглашение, исключили взаимную конкуренцию цен, защитили себя от давления конкуренции и ограничили возможности потребителей получать конкурентоспособную услугу", — указал Совет по конкуренции.

СК также обязал предприятия прекратить реализацию запрещенного соглашения, а RMS — установить плату за проезд независимо, на основе объективных расчетов себестоимости проезда одного пассажира.

В 2013 году Rīgas satiksme заключило с RMS договор о пассажирских перевозках микроавтобусами на 36,5 млн евро. Договор в силе до мая 2018 года. Rīgas satiksme уже объявило новый конкурс на перевозки пассажиров микроавтобусами после 2018 года. На него поданы заявки от RMS, объединения АО Liepаjas autobusu parks и АО Nordeka. Пока закупка задерживается из-за поданных жалоб. 27 марта ожидается решение Бюро по надзору за закупками по этим жалобам.

10 марта член правления Rīgas satiksme Эмилс Якринс заявил, что предприятие оспорит решение СК. Он указал, что в 2012 году Рижская дума приняла решение о полной передаче сети общественного транспорта Rīgas satiksme, так как закон об общественном транспорте позволяет передавать 35% маршрутной сети подрядчику.

И в 2012 году, и сейчас Рижская дума устанавливает цену проезда в общественном транспорте, и эта цена ниже, чем себестоимость у Rīgas satiksme. В 2012 году проезд стоил 50 сантимов, сейчас — 1,15 евро. Самоуправления дотирует большую часть пассажиров, пользующихся услугами Rīgas satiksme, подчеркнул Якринс.