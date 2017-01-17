12% респондентов изъявили желание выйти на пенсию в 62-65 лет, и лишь 2% — в 66-70 лет. 7% признались, что не задумывались об этом вопросе, сообщает LETA.

Пораньше выйти на пенсию хотят жители предпенсионного возраста, а больший энтузиазм в отношении поработать подольше (до 65 лет) отмечен у молодых профессионалов в возрасте до 29 лет, а также у части населения с высокими доходами.

С 2014 года в Латвии объявлено постепенное увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 65 лет. На данный момент он составляет 63 года, а планка в 65 лет будет установлена к 2025 году.