Реэмигранты возвращаются в Латвию потому, что скучают по друзьям, семье и в целом по Латвии. Такие выводы делает Центр исследований Диаспоры и миграции Латвийского Университета. В социологическом исследовании "Возвращение в Латвию" приняли участие более 3000 человек.

Согласно социологическому исследованию, проведенному центром, относительная малая часть респондентов вернулись в Латвию по причинам, связанным с работой или бизнесом. Среди этих людей преобладают реэмигранты, имеющие высшее образование (в том числе и получившие его за рубежом). Но, по сравнению с кризисным и послекризисным периодами, сократилось количество вернувшихся домой вследствие неудовлетворения работы за границей. Увеличились количество и тех, кто возвратился по состоянию здоровья.

Реэмигранты, вернувшиеся в Латвию по меньшей мере год назад, лучше интегрированы в рынок труда, чем жители Латвии в среднем, и не только чаще трудоустроены, экономически активны или самозаняты, но и получают более высокую зарплату.

Реэмигранты возвращаются с ценным опытом, приобретенным за границей, образованием, специфическим опытом работы и в целом более компетентны, что ценится работодателями. Полученный за границей опыт чаще способствует карьерному росту и повышению зарплат у мужчин, чем у женщин, преимущественно у специалистов высокой квалификации, работающих в отраслях услуг.

В опросе реэмигранты упоминают, что вернуться в Латвию им могла бы помочь информация о возможностях трудовой занятости, программы поддержки для начала предпринимательской деятельности, важна и поддержка со стороны самоуправлений.

Демографический портрет латвийского реэмигранта такой: возвращается больше мужчин, почти половина реэмигрантов — в возрасте от 35 до 44 лет и лишь каждый седьмой моложе 25 лет. 35% реэмигрантов — нелатыши, почти половина из них — мужчины. Примерно треть реэмигрантов имеют высшее образование, большинство из них — женщины, у 40% — среднее профессиональное образование.

40% опрошенных респондентов, отвечая на вопрос, было ли их возвращение в Латвию правильным решением, выбрали вариант "Точно нет" или "Скоро нет", 44% выбрали варианты "Точно да" и "Скорее да", а 15% не смогли определиться.

Социологи пришли к выводу, что реэмигранты столкнулись с трудностями в процессе адаптации, потому что в целом 44% опрошенных ответили, что адаптироваться к жизни в Латвии им было "Трудно", "Скорее трудно" или "Очень трудно". Реэмигранты, которые не владеют свободно латышским языком, чаще сталкиваются с трудностями.

Наиболее часто адаптации реэмигрантов в Латвии мешают трудности с работой для себя или близкого человека, привыкание к различиям в культуре труда и неясности с налогами. 13% респондентов упомянули также трудности, связанные с получением образования их детей. Только 15% реэмигрантов заявили, что адаптация в Латвии не вызвала у них никаких проблем.

Свыше 40% реэмигрантов признались, что с трудом или с большим трудом они сейчас могут "стянуть концы с концами" — за рубежом такие проблемы волновали меньше двух процентов опрошенных. Эти данные свидетельствуют о резком ухудшении материальной ситуации вернувшихся по сравнению с их жизнью за границей, делают вывод авторы исследования.

Как подчеркнул спецпредставитель МИД по вопросам диаспоры Атис Сьянитс, результаты этого исследования важны для оценки процесса реэмиграции, чтобы способствовать возвращению соотечественников и их успешной интеграции в рынок труда и общественную жизнь.

По данным Центра управления статистики, наибольшее количество выехавших из Латвии людей наблюдалось в 2010 году, когда страну покинул 39 651 человек. Следующие несколько лет было плавное снижение количества уехавших (в 2014-м — 19 017), но в 2015-м этот показатель вновь увеличился — до 20 119 человек.