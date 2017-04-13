Следует отметить, что разделение общества в плане религиозной принадлежности подвергается лишь незначительным изменениям. Так, число не верящих в существование бога латвийцев с 2009 по 2017 год оставалось в рамках 17-19 процентов от общего числа опрошенных.

Что касается удельного веса христиан в Латвии, то он практически такой же, как в 2009 году (тогда их, согласно результатам опроса, насчитывалось 42%). Исключением из правила стал 2012 год, когда число ответов "Верю в бога и являюсь христианином" резко выросло и составило 53%. В том же году был отмечен самый низкий показатель верующих в бога, но исповедующих другую религию или мировоззрение — 24%. Для сравнения, в марте этого года число верующих нехристиан составило 31% от общего числа респондентов.

Каждый десятый опрошенный выбрал вариант ответа "Затрудняюсь ответить".

Marta aptaujā tikai 41% iedzīvotāju sevi atzina par kristiešiem.Taču vienlaikus mums ir tikai 17% ateistu/ agnostiķu.Lielākā daļa tic Dievam pic.twitter.com/b9BlxztkNB — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) April 13, 2017



