Согласно результатам опроса, проведенного центром изучения общественного мнения SKDS, все меньше жителей Латвии регулярно следят за политическими событиями в стране. Исследование было проведено в феврале этого года, и лишь 47% респондентов заявили, что они постоянно находятся в курсе того, что происходит в политике. При этом 34% выбрали вариант ответа "скорее да, чем нет", и лишь 13% ответили без сомнений.

Как отмечает LETA, это второй самый низкий показатель заинтересованности населения Латвии в политике — хуже показатели были лишь 2013 году, когда показатель составил 46%.

Больше всего латвийцев регулярно следили за происходящим в политической сфере страны в 2004 году — тогда положительный ответ дали 64% опрошенных. За последние два года показатель упал на 13%.