Как отмечает LETA, это второй самый низкий показатель заинтересованности населения Латвии в политике — хуже показатели были лишь 2013 году, когда показатель составил 46%.

Больше всего латвийцев регулярно следили за происходящим в политической сфере страны в 2004 году — тогда положительный ответ дали 64% опрошенных. За последние два года показатель упал на 13%.