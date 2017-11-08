Ранее Министерство иностранных дел Латвии по поводу стремления Каталонии отделиться заявило, что это внутреннее дело Испании, которое должно быть разрешено в соответствии с испанским законодательством и Конституцией.

В официальном сообщении МИД Латвии говорится: "Выражаем надежду, что вопрос Каталонии будет решен путем диалога в рамках Конституции Испании. Латвия не признает провозглашенную в одностороннем порядке независимость Каталонии.

27 октября региональный парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости от Испании. Вскоре после того Сенат Испании поддержал восстановление прямого управления в Каталонии.