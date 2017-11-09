Согласно новому отчету Еврокомисии о сфере образования в странах ЕС, по состоянию на 2017 год Латвия показывает лучшие результаты, чем в среднем по Евросоюзу. Как сообщили Delfi в Министерстве образования и науки, показатели за прошедший год показатели страны в этой сфере превышают среднестатистические почти по всем параметрам.

Согласно исследованию Еврокомиссии, в 2016 году удельный вес жителей в возрасте 30-34 лет с высшим образованием в Латвии составлял 42,8%, тогда как по ЕС в среднем — 39,1%.

Среди молодых людей в возрасте 20-24 лет тех, которые работают и при этом за последние годы получили высшее образование, в Латвии насчитывается 81,4%. Показатель ЕС в целом составляет 78,2%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет учебу бросили 10%, тогда как среднеевропейский показатель выше — 10,7%.

Также в исследовании отмечается, что дошкольное образование в Латвии получают 95% детей, в среднем по ЕС — 94,8%.

Более детальные данные Еврокомиссия обнародует в пятницу, 10 ноября.