В связи с открытием мотосезона с 22 часов вечера 28 апреля до 22 часов вечера 29 апреля будет закрыто движение для транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальными пропусками) по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас, сообщает Рижская дума. Остановка и стоянка транспортных средств в указанном месте будет запрещена с 20 часов вечера.

В субботу, 29 апреля, с 13.00 до 14.00 пройдет парад мотоциклистов по маршруту: место старта около /ц Mols (ул. Краста, 46), затем поворот налево на ул. Краста, далее по Южному мосту, ул. Зиепниеккална, ул. Мукусалас, ул. Кугю, ул. Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, Вантовому мосту, ул. Кр. Валдемара, бульв. Калпака, ул. Пулквежа Бриежа, ул. Ханзас, ул. Экспорта, набережной 11 Ноября.

Во время парада будет ограничено (а при необходимости и закрыто) движение для транспортных средств на указанном маршруте и на пересекающих маршрут улицах. Движение общественного транспорта будет регулироваться или закрываться исходя из необходимости.

Отдельные маршруты во время парада мотоциклистов будут направляться по окружному пути, чтобы не пересекать места проведения заезда:

движение автобусов №23 и №26, а также троллейбуса №27 в направлении центра города по основному маршруту будет организовано до улицы Елгавас, далее по улице Елгавас, улице Акменю, Улице Валгума, Бульвару Узварас, Каменному мосту, и далее по маршруту;

движение автобуса №10 по направлению в центр будет организовано по маршруту до Карля Улманя гатве, далее по Карля Улманя гатве, улице Баускас, улице Елгавас, улице Акменю, улице Валгума, Бульвару Узварас, Каменному мосту, далее по маршруту;

движение автобуса №11 и троллейбуса №3 по направлению в центр будет организовано по маршруту до улицы Кр. Валдемара, далее по улице Кр. Валдемара, улице Стабу, Бульвару Бривибас, Бульвару Райня, далее по маршруту;

движение троллейбусов №19 и №24 по направлению Петерсалы будет организовано по маршруту до улицы Меркеля, далее по улице Меркеля, улице Инжениеру, Бульвару Райня и обратно в направлении Пардаугавы;

движение автобуса №24 по направлению в центр будет организовано по маршруту до улицы Сканстес, далее по улице Сканстес, улице Спорта, улице Весетас, улице Ханзас, улице Стабу, улице Бривибас, Бульвару Райня и далее по маршруту;

движение трамвая №6 по направлению в центр будет организовано по маршруту до остановки Stacijas laukums;

движение трамвая №7 по направлению в центр будет организовано по маршруту до остановки Centrāltirgus (улица Маскавас), далее по улице Маскавас, Набережной 11 ноября, Улице 13 января, улице Прагас, и далее по маршруту.

Более подробная информация о пробках и объездных путях размещена на сайте riga.lv/waze.