Принимая во внимание особый статус Риги, столице следует делиться не только с другими самоуправлениями посредством фонда выравнивания, но и с государством, считает Парадниекс.

По его мнению, также необходимо изменить порядок расчета кадастровой стоимости недвижимости, снизив ее влияние на размер налога. Такие изменения наибольшее влияние окажут на Ригу, Юрмалу и Рижский регион. У этих самоуправлений доходы от налога на недвижимость могут сократиться вдвое. В качестве компенсации государство могло бы перенять у самоуправлений часть функций, например, сферу образования и медицины.

Как сообщалось, политики правящей коалиции пока не торопятся дать гарантии Латвийскому союзу самоуправлений, что в ходе налоговой реформы самоуправления получат не менее 19,6% от общей суммы поступлений в бюджет и их доходы будут не меньше, чем в прошлом году. Также союз требует перечислять в бюджет самоуправлений подоходный налог с жителей в 100%-ном объеме. Политики лишь подчеркивают, что реформу нельзя проводить за счет самоуправлений и обещают ввести компенсационные механизмы.