Как сообщалось, в новое политическое движение объединились пять вышедших из партии "Единство" депутатов Сейма: Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Андрей Юдин, Алексей Лоскутов и Инт Далдерис. Движение поддерживают также физик Вячеслав Кащеев, математик Андрис Амбайнис, священник Юрис Цалитис и другие известные в Латвии люди.
26 июля был подписан манифест нового движения, в нем подчеркиваются такие ценности, как свобода человека, главенство права, "стройное публичное управление", более крупные края Латвии и сильные центры развития.
26 августа планируется провести учредительный съезд новой партии.