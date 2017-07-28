К новому общественно-политическому движению "Мы — за!" за несколько дней присоединилось несколько сотен человек, сообщил в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" его представитель, бывший министр экономики Даниэль Павлютс. Если несколько дней назад число присоединившихся к движению составляло 48, то сейчас оно превышает 400.

Как сообщалось, в новое политическое движение объединились пять вышедших из партии "Единство" депутатов Сейма: Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Андрей Юдин, Алексей Лоскутов и Инт Далдерис. Движение поддерживают также физик Вячеслав Кащеев, математик Андрис Амбайнис, священник Юрис Цалитис и другие известные в Латвии люди.

26 июля был подписан манифест нового движения, в нем подчеркиваются такие ценности, как свобода человека, главенство права, "стройное публичное управление", более крупные края Латвии и сильные центры развития.

26 августа планируется провести учредительный съезд новой партии.