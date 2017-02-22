Перемещенные в Латвию в рамках программы Евросоюза беженцы продолжают покидать нашу страну, сообщила в среду утром в передаче LNT "900 секунд" глава общества "Patvērums Droša māja" Санда Залцмане.

По ее словам, из принятых до сих пор нескольких десятков беженцев в Латвии сегодня остаются лишь пятеро — одна семья и еще два человека, один из которых тоже скоро уедет.

Залцмане убеждена, что беженцам нужно было дать больше времени на интеграцию и понимание местной системы. Сейчас эти люди проводят в Латвии три месяца, получают документы и уезжают.

На это влияет и перемена климата — непривычные к холоду южане здесь быстро заболевают, и финансовые возможности Латвии. "Приезжающие сюда люди ожидают от нашей страны больше, чем мы можем им дать", — поясняет Залцмане.

Как сообщалось, по состоянию на 8 февраля из Италии и Греции в страны Балтии перемещено 513 ищущих убежища из запланированных 1481. Об этом свидетельствует девятый принятый Еврокомиссией доклад о прогрессе в выполнении программы перемещения беженцев, в котором дана оценка ситуации после 8 декабря 2016 года.

Эстония и Литва пока не переместили ни одного ищущего убежища из Италии, Латвия приняла девять таких беженцев. Больше всего беженцев перемещено в страны Балтии из Греции: в Литву — 229, в Эстонию — 87, в Латвию — 188.

Латвия обязалась принять из Греции 295, Литва — 420, Эстония — 204 ищущих убежища. Из Италии Латвия обязалась переместить 186, Литва — 251, Эстония — 125 беженцев.

С начала действия программы перемещения беженцев из Италии в другие страны ЕС отправились 3200 ищущих убежища, из Греции — 8766, в общей сложности — 11,966 тыс. человек.

По этой программе в 2015 году Латвия солидарно с другими странами ЕС обязалась в течение двух лет переместить из лагерей для беженцев 531 человека: 295 — из Греции, 186 — из Италии и 50 — из Турции.