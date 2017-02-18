Как отмечает TV3 Ziņas, мероприятие было посвящено переменам в Кекаве. Стрике пришла вместе с лидером партии спустя несколько минут после начала.

"Я серьезно об этом думала и приехала, чтобы познакомиться с членами НКП. Если я решусь связать свою жизнь с политикой, то, несомненно, это партия объединяет людей, которые своими реальными делами доказали, что такое верховенство закона, и боролись за принципы, а не только говорили о них", — указала Юта Стрике.

Решение о том, стоит ли экс-сотруднице БПБК вступать в ряды Новой Консервативной партии, Стрике должна принять в ближайшее время. Для этого она собирается ближе познакомиться с людьми, а также выслушать их мысли и соображения.