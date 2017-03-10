По словам опрошенных изданием военнослужащих США, больше всего им в Адажи не хватает разнообразия в еде с доставкой — например, кебабов. По вечерам на базу в Кадаге приезжает микроавтобус с пиццами из Риги и местной пиццерии Mario. Солдаты заявляют, что они даже вкуснее, чем в их родной Америке. В результате спрос большой — хозяин Mario рассказал, что в день армейцы заказывают порядка 40 пицц, а однажды даже пришлось испечь 80. Учитывая потенциальный рынок сбыта, скоро в Адажи откроется еще и Pica Lulu.

К концу июня число размещенных военнослужащих вырастет: Канада пришлет порядка 1200 бойцов, примерно столько же будет и служащих Национальных вооруженных сил Латвии. Вместе с американским контингентом (225 человек) наберется около 3000. Уже сейчас в Кадаге — в паре километров от центра Адажи — находятся около 2000 солдат. Как рассказал председатель думы Адажского края Марис Спринджукс, на данный момент воды, электричества и газа на всех хватает, с вывозом мусора проблем тоже нет. Однако прошлым летом, когда Адажский полигон принимал международные учения НАТО (примерно 5000 человек), нагрузка на местную систему канализации удвоилась.

"Позвонил инженер и сказал, что канализационные воды "пошли вверх в геометрической прогрессии"", — вспоминает Спринджукс, отмечая, что система очистительных сооружений столкнулась с небывалой нагрузкой. В результате самоуправлению пришлось договариваться с Министерством обороны и Министерством окружающей среды и регионального развития о модернизации: масштабный проект обойдется в миллион евро, 600 000 евро от этой суммы предоставит государство. Планируется, что к середине лета, когда Адажи вновь станут местом проведения международных учений, обновленная система будет сдана в эксплуатацию.

Помимо этого, власти хотят проложить окружную дорогу, чтобы местные жители могли более удобно добираться в поселок Илькене, а также построить мост, который позволит перегонять технику с железнодорожной станции в Гаркалне прямо на полигон. "Сейчас вся техника идет через центр города. Не слишком уютно, когда танки едут по центральной улице", — признает мэр.

Присутствие иностранного военного контингента сказывается и на продажах местных магазинов: например, в Rimi, который находится в торговом центре Apelsīns, среди солдат на ура расходятся сигареты, пена и станки для бритья. "Нужно быстро реагировать, потому что, как только появляются новые армейцы — сигареты пропадают с полок", — рассказали в магазине. Летом, во время учений, солдаты охотно покупают различные салаты, а также подушки и вентиляторы. "Наверное, нравится, когда мягко", — иронизируют продавцы.

При этом новые развлекательные заведения в Адажи вряд ли будут строиться: среди местного населения почти отсутствует "дискотечное поколение", а зарубежные военнослужащие предпочитают "культурно отдыхать" в Риге.