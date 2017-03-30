Юрмальская дума объявила о новом этапе работ по укреплению дюнной зоны, находящейся под надзором самоуправления. В частности, на пляже в Майори завезут дополнительные объемы песка, чтобы уменьшить эрозию береговой линии. Как пояснили Delfi в мэрии города, это поможет сохранить пляжную зону в нынешнем состоянии.

Для работ по стабилизации дюн в Юрмале был привлечен эксперт по окружающей среде, доктор геологических наук Янис Лапинскис. Специалист разработал математическую модель изменений береговой линии и соответствующую методику по ее защите и укреплению.

Дополнительный песок будет размещен на участке протяженностью в 520 метров. Как сообщает самоуправление, для этих нужд потребуется до 5600 кубометров песка. Этот метод в Европе считается одним из самых эффективных. Песок не закупается, а добывается в Юрмале при очистке морской территории порта.