Для работ по стабилизации дюн в Юрмале был привлечен эксперт по окружающей среде, доктор геологических наук Янис Лапинскис. Специалист разработал математическую модель изменений береговой линии и соответствующую методику по ее защите и укреплению.
Дополнительный песок будет размещен на участке протяженностью в 520 метров. Как сообщает самоуправление, для этих нужд потребуется до 5600 кубометров песка. Этот метод в Европе считается одним из самых эффективных. Песок не закупается, а добывается в Юрмале при очистке морской территории порта.