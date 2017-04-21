На земельном участке в центре поселка Папе (Руцавский край), где ранее юрист Варис Печа планировал постройку мечети, начаты работы по благоустройству. Как выяснил Delfi в местной стройинспекции, хозяин делает это для того, чтобы продать территорию. В дальнейшем там будет построен небольшой "поселок" из частных домов и общественных зданий.

О том, что на земельном участке площадью 7,5 гектара начались активные работы, Delfi сообщил очевидец. Увиденное он описал как "Роют землю в 150 метрах от моря". Мужчина не скрывал беспокойства насчет планируемой застройки, так как участок находится в дюнах, на территории природного парка.

Напомним, что прошлой весной Руцавская дума не одобрила просьбу разрешить постройку мечети в центре Папе, указав, что религиозный центр мусульман на морском побережье не соответствует целям и культурно-историческому наследию Папского природного парка. В свою очередь, постройка частного поселения самоуправлением была оценена положительно.