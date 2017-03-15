Речь идет о видеокамерах, которые полицейским как потенциальным получателям взяток нужно будет носить на себе, чтобы фиксировать происходящее вокруг. В свою очередь, все остановленные автоводители будут сняты на видео как потенциальные взяткодатели, поясняет издание.

Однако, как рассказал Neatkarīgā rīta avīze глава Управления безопасности дорожного движения Нормунд Крапсис, нововведения не будут означать, что полицейскому, надевая форму, придется автоматически снимать все происходящее — такого, что нельзя будет даже сходить в туалет, не ожидается. Правила будут гласить, что камера должна быть включена лишь тогда, когда инспектор подходит к остановленному транспортному средству. Эта норма, по мнению Крапсиса, не только уменьшит риск коррупции, но и защитит полицейского в случае необоснованных жалоб со стороны водителя.

Что касается имеющихся при себе у дорожного полицейского наличных денег, то сама по себе найденная у него сумма не будет считаться доказательством того, что он взял взятку. Не придется и показывать каждое утро свой кошелек начальнику. Однако, если будут известны факты потенциального взяточничества, то найденная сверх разрешенной сумма сыграет свою роль в уголовном процессе. Крапанс привел случай, когда пойманный на взяточничестве полицейский убежал от своих коллег, закрылся в патрульной машине и пытался съесть полученные им 1000 латов.

Как сообщалось ранее, уже в этом году Дорожная полиция начнет выдавать своим патрульным специальные видеокамеры, которые нужно будет закреплять на одежде — устройства будут записывать общение инспектора и нарушителя. Правительство одобрило идею с видеокамерами и выделит на них деньги — необходимые суммы прописаны в проекте бюджета-2017.