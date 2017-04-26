В соцсетях появились видео- и фотоматериалы с изображением предназначенных для надзора за дорожным движением новых нетрафарированных полицейских автомашин.

Так, в Facebook помещены материалы с изображением внедорожников Subaru Forester и Skoda Superb c проблесковыми маячками.

Пресс-секретарь Государственной полиции Анце Розите не стала их комментировать, но подтвердила, что 2 мая новые автомашины будут представлены журналистам.

Начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис в начале марта сообщил агентству LETA, что в мае полиция получит в аренду 40 предусмотренных для надзора за дорожным движением нетрафарированных автомашин разных марок. Общая сумма договора — 2,462 млн евро.

Сейчас в распоряжении полиции имеются семь нетрафарированных автомобилей: пять Subaru и два Opel.