Комментарии, подписанные псевдонимом, содержали обвинения в адрес думы и отдельных сотрудников — о растрате средств, назначение "своих" на посты, бездеятельности и покупке голосов. Чаще всего упоминали главу края, который пост сохранил и после выборов, однако по имени назывались и другие работники думы — заммэра, исполнительный директор, многие депутаты и управляющие отдельными волостями. Спустя полгода многих жителей Виляки вызвали в полицию.

Модрис Закис, и.о. главы участка, признал, что расследование масштабное, и "с каждым комментарием может увеличиться", если человек сам не писал отзывы, но кто его друзья и друзья друзей — им также придется давать показания.

При этом пресс-секретарь Латгальского регионального управления Госполиции в телефонном разговоре отметила — скорее всего, дело прекратят за отсутствием состава преступления. Однако Модрис Закис такие прогнозы считает преждевременными.

Заявления в полицию написали представители Вилякской думы, в том числе мэр Сергей Максимов. Он указал — сперва обратился в Полицию безопасности. Цель — "беспокойство о безопасности государства". Политик признал, что вне зависимости от исхода дела его цель достигнута: жители в будущем подумают, прежде чем клеветать на сотрудников думы.