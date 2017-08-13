Госполиция закрыла уголовное дело, в рамках которого велось следствие о деятельности детского хирурга Юриса Швеклиса, который, согласно обнародованной журналистами информации, за небольшую плату выписывал желающим психотропные вещества.

Согласно указаниям надзирающего прокурора, уголовное дело прекращено из-за недостаточности доказательств.

Сейчас хирург продолжает работать в Детской клинической университетской больнице.

В ноябре прошлого года передача "Запрещенный прием" Латвийского телевидения сообщила, что Юрис Швеклис, который работал в Детской клинической университетской больнице, частной клинике Veselības centrs 4 и 1-й Рижской больнице, за небольшую плату также выписывал рецепты на психотропные препараты, за что предусмотрена уголовная ответственность.

В рамках проведенного журналистами эксперимента врач Швеклис выписал незнакомому пациенту рецепт на психотропный препарат Xanax в обмен за плату — 15 евро. При этом врач не поинтересовался, какие проблемы со здоровьем возникли у пациента.

Авторы передачи сообщили, что врач повел себя так, услышав специальный пароль — слово "Сандия", которое знают покупатели подобных рецептов и которое используется при подобных незаконных сделках. По информации "Запрещенного приема", врач выписывал подобные рецепты регулярно и занимался этим уже больше года.

Xanax (Ксанакс) — психотропный препарат, который предназначен для пациентов со следующими показаниями: тревожные состояния и неврозы с тревогой, напряжением, беспокойством, раздражительностью, ухудшением сна, соматическими нарушениями; тревожность, связанная с депрессией (в составе комплексной терапии); панические расстройства (лечение). Ксанакс может вызывать привыкание, поэтому его оборот подлежит строгому регулированию.

Впрочем, сам Юрис Швеклис по телефону отрицал, что когда-либо выписывал психотропные препараты за деньги.

В декабре 2016 года Инспекция здравоохранения (ИЗ) наложила денежный штраф на Швеклиса. Он был уволен из Veselības centrs 4 и 1-й Рижской больницы.