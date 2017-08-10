Возвращение главы парламентской фракции "Единства" Солвиты Аболтини на дипломатическую службу Латвии может оказаться не такой уж и простой вещью. Дело в том, что она очень непопулярна в латвийском обществе, отмечает политолог Филипп Раевскис.

"Ей, может, и хочется вернуться, но считаю, что будет непросто это сделать. Если мы сделаем ее послом в какой-нибудь серьезной стране… То возникнет вопрос — какое послание этой стране мы делаем? Учитывая весь тот политический багаж за ее плечами, возникает вопрос, что мы хотим сказать своим партнерам и что Аболтиня может сделать как посол? Она очень контрастная личность в латвийской политике", — Раевскис.

При этом политолог отметил, что "в голове у Аболтини есть очень точный план, что делать" — она достаточно умный и опытный политик и понимает, какое отношение к ней сложилось. Значит, она пытается максимально использовать те карты, что у нее имеются сейчас на руках.

Ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич обсудил с Аболтиней возможное ее возвращение на дипломатическую службу, подтвердил советник министра Мартиньш Дрегерис.

Более подробных комментариев он не предоставил, добавив, что Аболтиня работала в дипломатической службе долгие годы, была директором консульского департамента МИД, прежде чем стала политиком. Также есть несколько прецедентов, когда политики возвращались на службу в МИД, например, Марис Риекстиньш и Имант Лиегис.