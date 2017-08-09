"Можно предположить, что планы Аболтини досрочно сложить депутатский мандат связаны, например, с тем, что освободилось какое-то место посла", — сказал Икстенс агентству LETA.

В то же время политолог предположил, что таким образом Аболтиня хочет улучшить результаты "Единства" на грядущих выборах Сейма. "Возможно, она наконец поняла, что является тяжелым камнем на шее "Единства", и с учетом приближающихся выборов Сейма она, желая сохранить то, что осталось от партии, и обеспечить "Единству" сравнительно положительные результаты выборов, уже заранее заявила, что уходит", — подчеркнул Икстенс.

По его мнению, таким образом Аболтиня также может сохранить и некоторое влияние. Что касается смены рода деятельности, Икстенс отметил, что Аболтиня — опытный дипломат.

Как сообщалось, в среду 9 августа Аболтиня сообщила журналистам, что не исключает возможность сложить депутатский мандат до истечения срока полномочий Сейма нынешнего созыва и вернуться на дипломатическую службу.