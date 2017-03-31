Хотя после избрания Дональда Трампа президентом США и прозвучали опасения за изменения в оборонной политике, теперь уже нет оснований сомневаться, что США ограничат свою помощь в рамках НАТО, заявил на Латвийском радио посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш.

По его словам, решимость выполнять обязательства в НАТО выразили министр обороны и вице-президент США, и высказывания Трампа по этому вопросу были очень ответственны.

Несмотря на это, Берзиньш признал, что на следующем саммите НАТО охотно услышал бы заявления о продолжении поддержки для укрепления обороноспособности Балтийского региона, особенно со стороны президента США.

По словам Берзиньша, у него нет ни малейших сомнений, что Латвия сдержит свои обещания и в следующем году расходы на оборону составят 2% от ВВП, причем эти средства будут очень целенаправленно вкладываться.

Сейчас между НАТО и Россией поддерживается диалог. "Самые плохие переговоры лучше, чем самая лучшая война", — заявил в этой связи посол.