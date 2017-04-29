Имущественный департамент Рижской думы выделил 1,4 млн евро на строительство стадиона для 25-й Рижской средней школы. Об этом свидетельствует информация бюро Надзора закупок.

Ранее департамент объявил конкурс о постройке стадиона и благоустройстве территории для 25-й Рижской средней школы (ул.Рушону, 6) в Кенгарагсе.

Было получено одно предложение о проведении указанных выше работ. За 1 380 153 евро (без налога на добавленную стоимость) их выполнит предприятие "LNK Industries Partnership".

По словам директора имущественного департамента Олега Бурова, работы начнутся в ближайшее время. По окончании работ на стадионе появятся футбольное поле с искусственным газоном, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, площадка для стритбола, две мультифункциональные площадки и детская площадка.

Прилегающую школьную территорию оградят, установят новое освещение и систему видео-наблюдения. Кроме того, будут отремонтированы подсобные помещения (гардеробы и душевые), а также гимнастический зал и подсобные помещения для работников школы и инвентаря. Спортивный комплекс будет доступен не только для воспитанников школы, но и для местных жителей.

Буров также проинформировал, что этим летом для 25-й Рижской школы будет утеплен фасад, что улучшит энергоэффективность здания и его внешний вид. Все работы планируется завершить до 1 сентября, когда начнется новый учебный год.