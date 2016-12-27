Сейм дал правительству это задание еще в декабре прошлого года по предложению комиссии по долгосрочному развитию, которую тогда возглавлял Марис Кучинскис, Став премьером, он сам допустил перенос сроков его выполнения Теперь конечный срок выполнения этого задания — 30 октября 2018 года.

Министр образования Карлис Шадурскис уверен, что пришел последний момент взяться за упорядочение сети школ, что будет означать и улучшение учебной среды, чтобы на уроках естественных наук не только учитель рассказывал об экспериментах, но и сами школьники их проводили.

Необходимость перемен подтверждает и вывод исследования о том, что в городских школах успеваемость выше, чем в сельских.

Шадурскис не стал говорить о закрытии конкретных школ, предлагая подождать, пока будут готовы результаты исследования

о латвийской школьной сети и Министерство образования и науки предложит свою концепцию самоуправлениям.

"Мы не можем ресурсами образования разрешить то, чего не разрешила административно-территориальная реформа", — сказал министр, оценивая возможности везде сохранить школы любой ценой.