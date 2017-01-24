Во вторник, 24 января, Кабинет министров одобрил поправки к правилам об уплате налога на эксплуатацию транспортных средств, разработанные Министерством сообщения. В частности, новые нормативы разрешат получить скидку на налог даже тем инвалидам, которые лишь зарегистрировали на себя транспортное средство, хотя им пользуется лицо без инвалидности.

Помимо этого, от уплаты налога полностью освобождаются электромобили, а также машины, зарегистрированные на членов Штаба объединенных сил НАТО в Латвии, "если указанное лицо не является гражданином или постоянным жителем Латвии". То есть речь идет о иностранных военнослужащих Североатлантического альянса, расквартированных в Латвии. Каждый из них получает полное освобождение от уплаты налога на один автомобиль.

Скидку в 50% от суммы налога в этом году получат и многодетные семьи. Машина должна быть зарегистрирована на одного из членов семьи или быть в его управлении. Льгота предоставляется на текущий календарный год и только на ОДНО транспортное средство семьи. Заметим, что ранее скидка составляла 80%.

Льгота предоставляется с учетом Базы данных жителей, доступ к которой Департаменту безопасности дорожного движения (ДБДД) предоставляет Регистр жителей. А также ДБДД необходимо предоставить справку из учебного заведения в случае, если один из членов семье в возрасте от 18 до 24 лет получает общее, профессиональное или высшее образование.

Правила также оговаривают порядок уплаты налога для зарегистрированных вне Латвии транспорта категории M1 и N1. Налог можно будет внести безналичным способом, а также наличными или при помощи карты в кассах ДБДД, указав имя, фамилию, персональный код и регистрационный номер.

Помимо этого, 25%-ая скидка предоставлена для частных и юридических лиц, которые внесены в базу данных Lauku atbalsta dienests. Такое транспортное средство должно использоваться для перевозки грузов. База данных учитывается на 1 января текущего календарного года.