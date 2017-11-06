Кирсис является также заместителем председателя "Единства". Ранее он был парламентским секретарем Минэкономики. Неофициально политики прогнозировали, что Кирсис может получить поддержку большинства в правлении "Единства".

Другие считают, что министром экономики должен стать кандидат, уже сейчас имеющий допуск к государственной тайне, то есть парламентский секретарь МВД Эвика Силиня. Допуск к гостайне имеют также парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и действующие министры.

Официально "Единство" выдвинет кандидата сегодня на заседании правления, а голосование по кандидатуре нового министра экономики в парламенте может состояться на следующей неделе.