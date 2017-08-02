В то же время такое решение не запрещает остальным членам партии выдвигать других кандидатов.

Вопрос будет решаться на следующем заседании правления.

По словам Пиебалгса, известны два кандидата на должность председателя

"Единства" — Вилнис Кирсис и Эдвард Смилтенс.

Правда, Смилтенс приостановил выдвижение своей кандидатуры, пока не принято решение о том, что Солвита Аболтиня не может продолжать занимать должность председателя парламентской фракции.

Как ранее заявил Смилтенс, до съезда "Единства" 19 августа должна появиться ясность о роли Аболтини в руководстве партией и фракцией.

Ранее он призывал Аболтиню покинуть должность, чтобы партия провела радикальные перемены и могла бы рассчитывать на поддержку 10-20% избирателей.