В то же время такое решение не запрещает остальным членам партии выдвигать других кандидатов.
Вопрос будет решаться на следующем заседании правления.
По словам Пиебалгса, известны два кандидата на должность председателя
"Единства" — Вилнис Кирсис и Эдвард Смилтенс.
Правда, Смилтенс приостановил выдвижение своей кандидатуры, пока не принято решение о том, что Солвита Аболтиня не может продолжать занимать должность председателя парламентской фракции.
Как ранее заявил Смилтенс, до съезда "Единства" 19 августа должна появиться ясность о роли Аболтини в руководстве партией и фракцией.
Ранее он призывал Аболтиню покинуть должность, чтобы партия провела радикальные перемены и могла бы рассчитывать на поддержку 10-20% избирателей.