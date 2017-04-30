Как агентству LETA сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс, на заседании Евросовета, на котором лидеры 27 государств ЕС утвердили основные принципы переговоров с Великобританией о ее выходе из Евросоюза, Кучинскис подчеркнул, что одним из важнейших вопросов, в котором на этих переговорах заинтересована Латвия, является защита прав проживающих в Великобритании граждан ЕС.

"Говоря о правах граждан ЕС, основные дискуссии будут о людях, которые в Великобритании живут менее пяти лет — важно понять, будут ли на них в будущем распространяться такие же гарантии, как на тех граждан ЕС, которые уже прожили в Великобритании не менее пяти лет", — сказал премьер Латвии.

Он отметил, что этот вопрос актуален не только для Латвии, но и многих других стран ЕС, поэтому лидеры стран постановили, что защита прав граждан будет приоритетом на переговорах.

Не менее важным является и вопрос о том, чтобы Великобритания выполняла все взятые на себя финансовые обязательства, будучи членом ЕС.

Также, как подчеркнул Кучинскис, в будущем в отношениях с Великобританией Латвии важно создать такую модель сотрудничества, которая позволит сохранить максимально тесные экономические связи. "Условия сотрудничества одинаковы для всех, и мы можем работать в условиях честной конкуренции", — сказал премьер.

Кроме того, Латвия заинтересована в партнерстве с Великобританией и в других важных областях — в сферах иностранных дел, безопасности и обороны, внутренних дел, подчеркнул глава латвийского правительства.