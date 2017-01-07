В Twitter президент с супругой пожелали, чтобы праздничное чудо проникло в каждое сердце, поселив в нем веру, надежду и любовь.

Свое поздравление опубликовал в Twitter и премьер-министр Марис Кучинскис. Он написал, что для христиан этот праздник является новым началом, временем светлых эмоций и внутреннего покоя.

"Рождество — это семейный праздник в религиозной традиции и светской среде, поэтому он особенно важен", — пишет глава правительства.

Кучинскис пожелал быть в эти дни вместе с близкими, чтобы ощутить праздник как лучший в году, посвятив время себе, близким и своей вере.