Отрасли здравоохранения, несомненно, критически не хватает финансирования, и его надо искать, в том числе и для семейных врачей, однако при этом должна быть ясность об эффективности использования уже выделенных средств, сказал президент.

Кучинскис напомнил, что сейчас в Минздраве ведутся окончательные переговоры, так как вчера было достигнуто соглашение почти по всем спорным вопросам, и единственный оставшийся не решенным вопрос — вопрос об увеличении суммы капитации — может быть решен в ближайшие часы.

Как сообщалось, сегодня в Министерстве здравоохранения проводится заседание стратегического совета, на котором решается вопрос о возможности выполнить требования Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) в 2018 году на 30% увеличить сумму капитации.

Во время вчерашней встречи министру здравоохранения Анде Чакше, премьер-министру Марису Кучинскису и президенту ЛАСВ Сармите Вейде не удалось достичь договоренности о прекращении забастовки. Правительство не смогло договориться с врачами об увеличении суммы капитации для содержания практик, и этот вопрос был передан на рассмотрение стратегическому совету по здравоохранению.

Глава Минздрава и премьер не поддерживают повышение суммы капитации.

Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков.